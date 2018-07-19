Премьер Греции экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в четверг вечером провёл экстренную встречу с министром иностранных дел Никосом Котзиасом в связи с обострением ситуации в отношениях с Россией, сообщает Афинское агентство новостей АМНА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По словам правительственного чиновника, в ходе обсуждения было подчеркнуто, что Греция будет решительно реагировать всякий раз, когда поднимается вопрос о национальном суверенитете. Вместе с тем, было подчеркнуто, однако, что правительство проводило и будет продолжать проводить свою политику продвижения отношений с Россией на двустороннем и многостороннем уровнях", - говорится в сообщении.

Агентство приводит также заявление посла России в Греции Андрея Маслова российским журналистам, что планировавшийся на осень визит в Грецию министра иностранных дел России Сергея Лаврова отложен. Маслов заявил также, что Россия ответит на высылку своих дипломатов, но ещё не определено, когда это произойдёт. "Греческие дипломатические источники, комментируя слова посла, сказали, что просьба о визите Лаврова в Афины была сформулирована российской стороной. Те же дипломатические источники отметили, что в любом случае приветствуют приезд министра иностранных дел России в Афины",- сообщает агентство.

Глава МИД Греции Котзиас на совместной пресс-конференции с Лавровым в Москве 13 июня заявил, что "подтвердил приглашение своему коллеге приехать в Афины в сентябре для подготовки визита премьер-министра Греции в Москву".

Греческая газета "Катимерини" 11 июля со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности".

Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, комментируя планы высылки российских дипломатов, указал на "поведение, направленное на вмешательство в проблему бывшей югославской республики Македония". Чиновник в правительстве Греции рассказал РИА Новости, что высылка российских дипломатов из Греции является "конкретным инцидентом" и не связана с отношениями двух стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия, подобные высылке российских дипломатов из Греции, не остаются без последствий. Министерство иностранных дел Греции, комментируя брифинг Захаровой, обвинило МИД РФ в "неуважении к третьей стране", непонимании современного мира и потребовало прекратить "постоянное неуважение к Греции" и вмешательство во внутренние дела.