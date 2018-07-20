В Грузии прокомментировали слова Путина о членстве страны в НАТО
Членство Грузии в НАТО является выбором грузинского народа и неотъемлемым процессом, заявил председатель парламентского комитета по безопасности и обороне Ираклий Сесиашвили, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин на совещании российских послов и постпредов в МИД РФ заявил, что Россия будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО. По его словам, тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой безответственной политики.
"Грузия продолжает развитие и усиление того политического курса, который является выбором грузинского народа, на котором основывается конституция и резолюция, принятая парламентом. Поэтому мы продолжаем процесс интеграции страны в НАТО", - заявил Сесиашвили журналистам в четверг.
По его словам, в Тбилиси не удивлены заявлением российского президента, так как "у него другое восприятие интересов государства". "Государству должно быть выгодно иметь сильного и безопасного соседа", - добавил Сесиашвили.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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