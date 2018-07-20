США отклонили предложение Путина о взаимных допросах

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина об организации на взаимной основе допросов по резонансным делам, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Путин по итогам встречи с Трампом 16 июля заявил, что Москва может дать американским следователям возможность допросить в России 12 россиян, которых США подозревают во вмешательстве в выборы в 2016 году - если Вашингтон в ответ допросит представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital.

"Это предложение, любезно внесенное президентом Путиным, но президент Трамп отклонил его", - сказала Сандерс.

"Мы надеемся, что президент Путин обеспечит приезд 12 россиян в Соединенные Штаты, чтобы они подтвердили свою вину или невиновность", - добавил он.

При этом госсекретарь Майк Помпео заявил в интервью CBN News, что Вашингтон не будет отправлять американцев в Россию на допросы.