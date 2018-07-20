Протесты в Ираке: 12 погибших, почти 600 человек пострадали

По меньшей мере 12 человек погибли, 571 получил ранение с момента начала массовых протестов в городах на юге Ирака, сообщается в заявлении Высшего комиссариата по правам человека в Ираке, полученном в распоряжение РИА Новости, передает Day.Az.

"Комиссариат определил через группы по установлению фактов, что 12 мирных демонстрантов погибли, 571 человек пострадал, в том числе 195 раненых среди мирных жителей, 371 - среди сил безопасности", - говорится в заявлении.

Согласно документу, также были разрушены 47 зданий, из них 18 - правительственные здания, 22 штаб-квартиры партий, семь жилых зданий. Также были сожжены 25 автомобилей.

Также сообщается о задержании 302 демонстрантов.

Демонстранты в Ираке атаковали администрацию провинции Басра, сообщили СМИ

Акции протеста на юге Ирака начались 8 июля с портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели в прошлое воскресенье одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Ситуацию усугубила установившаяся в южных провинциях страны 50-градусная жара. Позже протесты перекинулись и на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, Наджаф, Ди-Кар, Басра и Бабиль. Демонстрантов и их "законные требования" поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.

Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.

Как раннее сообщило государственное телевидение Ирака со ссылкой на свои источники, армейские части страны были приведены в состояние повышенной боеготовности на случай обострения ситуации.

Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.