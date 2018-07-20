Мексика экстрадирует в США экс-лидера наркокартеля "Лос-Сетас"
Мексиканские власти начали процесс экстрадиции в США бывшего лидера одного из самых сильных наркокартелей Мексики "Лос-Сетас" Мигеля Анхеля Тревиньо по прозвищу Z-40, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает портал Excelsior, утром в четверг Тревиньо был доставлен в аэропорт Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа. Оттуда он будет отправлен самолетом в соседнюю страну. Дорога от тюрьмы усиленно охранялась федеральными силами, в самом аэропорте также развернуты подразделения армии и полиции.
Z-40 был задержан еще в 2013 году. Он обвиняется в убийствах, наркотрафике, пытках, вымогательстве и отмывании денег. Также его подозревают в причастности к похищению и убийству в штате Тамаулипас 265 мигрантов.
"Лос-Сетас" является одним из лидеров криминального мира Мексики, картель контролирует преступные группировки в 16 штатах (из 31) и в федеральном округе Мехико. Картель был сформирован из числа экс-сотрудников элитных армейских подразделений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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