Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью

Президент США Дональд Трамп приглашает главу России Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В Хельсинки президент согласился на продолжающийся диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности двух стран. Президент Трамп попросил (советника по национальной безопасности) Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью. Обсуждение этого уже ведется", - написала Сандерс в Twitter.

Ранее глава Белого дома заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с российским президентом.

На второй встрече Трамп надеется обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие темы.