Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью

20 июля 2018 00:31

Президент США Дональд Трамп приглашает главу России Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В Хельсинки президент согласился на продолжающийся диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности двух стран. Президент Трамп попросил (советника по национальной безопасности) Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью. Обсуждение этого уже ведется", - написала Сандерс в Twitter.

Ранее глава Белого дома заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с российским президентом.

На второй встрече Трамп надеется обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие темы.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az