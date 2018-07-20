В США нашли новый вид акул, похожих на персонажей из аниме

Американские ученые обнаружили в Мексиканском заливе новый вид глубоководных акул, чьи большие глаза делают их похожими на персонажей из мультфильма, сообщает Live Science, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Новый вид, особи которого не превышают 70 сантиметров в длину, получил название Squalus clarkae, или катран Джени - в честь морского биолога Юджины Кларк, которую называли "Леди-акула". Кларк начала свою карьеру в конце 1940-х годов и была одой из первых женщин-биологов, а также в числе первых исследователей акул.

Ученые заявляют о том, что 20 видов акул, принадлежащих к Squalus, представляют для них большую загадку и нуждаются не только в изучении, но и в защите.