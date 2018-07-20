Фанаты "Ювентуса" после трансфера Роналду скупили все абонементы на сезон

"Ювентус" на своем официальном сайте сообщил, что продал все абонементы на предстоящий сезон. С 4 по 18 июля клуб провел первый этап абонементной кампании, в этот период абонементы могли выкупить держатели прошлогодних сезонных билетов. Вчера, 19 июля, стартовала свободная продажа членов клуба привелегий "Юве", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Всего было продано 29 300 сезонных абонементов при вместимости "Альянц Стадиума" в 41 тысячу. По информации итальянских СМИ, "Ювентус" заработал около 30 миллионов евро.