В США намерены сообщать гражданам о попытках вмешательства в выборы

Власти США будут информировать граждан о попытках иностранного вмешательства в выборы, говорится в 160-страничном докладе рабочей группы министерства юстиции США по кибербезопасности, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Администрация бывшего американского лидера Барака Обамы обвинила в 2016 году Россию во вмешательстве в выборы, однако внутри Белого дома, как писали СМИ, шли серьезные дебаты, следует ли сообщать публике о подобных выводах или лучше держать их в секрете.

Теперь правила минюста таковы, что при обнаружении попыток "вмешаться в демократию" необходимо информировать общество. Кроме того, власти будут сообщать компаниям, организациям и частным лицам, если придут к выводу, что на них пытаются повлиять иностранцы с целью подобного вмешательства.

Также в докладе выделено пять категорий кибератак, которые выделяют в министерстве юстиции. Это операции в киберпространстве против инфраструктуры выборов; операции против политических организаций, предвыборных штабов и чиновников; скрытые операции по влиянию с целью нанести вред политическим организациям; секретные операции, целью которых является "посеять раздор" в обществе, а также открытые действия с помощью иностранных СМИ с целью повлиять на общественное мнение.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".