Евросоюз насторожил новый закон Израиля о национальном государстве

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что в ЕС обеспокоены новым законом о "национальном государстве", который был принят в Израиле, сообщает Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы очень четко заявляли, что когда речь идет о решении "два народа - два государства", это является единственным путем вперед, и следует избегать любых шагов, которые затруднят или сделают невозможным воплощение этого решения в жизнь", - заявила Могерини.

Палестина также выразила свой протест против нового закона, назвав его расистским и ведущим к установлению режима апартеида.