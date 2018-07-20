Евросоюз насторожил новый закон Израиля о национальном государстве
20 июля 2018 07:34 351
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что в ЕС обеспокоены новым законом о "национальном государстве", который был принят в Израиле, сообщает Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы очень четко заявляли, что когда речь идет о решении "два народа - два государства", это является единственным путем вперед, и следует избегать любых шагов, которые затруднят или сделают невозможным воплощение этого решения в жизнь", - заявила Могерини.
Палестина также выразила свой протест против нового закона, назвав его расистским и ведущим к установлению режима апартеида.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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