Глава разведки США узнал о визите Путина от журналиста на сцене

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс узнал о том, что президент США Владимир Путин был приглашен посетить Белый дом, когда ему задала вопрос об этом репортер NBC Андреа Митчелл, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После того, как Митчелл сказала Коутсу о том, что Белый дом пригласил Путина с визитом в сентябре этого года, глава разведки переспросил ее об услышанном, попросив повторить.

"Хорошо. Это будет что-то особенное", - сказал Коутс после того, как репортер повторила свои слова.

Митчелл сообщила Коутсу о визите Путина на форуме, посвященном безопасности, который проходит в Аспене.