Цукерберг тайно поздравил Трампа с победой в 2016 году
20 июля 2018 07:47 208
В дни, последовавшие за победой Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году, основатель Facebook Марк Цукерберг тайно поздравил американского лидера с победой, сообщает BuzzFeed News со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Трое источников подтвердили, что в ходе телефонного разговора, о котором раньше не сообщалось, Цукерберг поздравил команду Трампа с успешно проведенной предвыборной кампанией.
Издание отмечает, что помимо личной поддержки, которую оказывает правление Facebook команде Трампа, компания позаимствовала у штаба американского президента часть методов для своей маркетинговой модели "Тестируй, Обучайся, Адаптируйся", которая использует для собственной рекламы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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