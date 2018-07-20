Российские ученые разработали новую технологию лечения рака

Российские ученые из исследовательского центра "Институт цитологии и генетики СО РАН" разработали новую технологию лечения рака "Каранахан", которая значительно повышает эффект химиотерапии. Результаты их работы опубликованы на сайтецентра, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что источником раковых опухолей является злокачественная стволовая клетка, с которой связывают механизм формирования метастазов и внезапные рецидивы опухолей. Достаточно уцелеть лишь одной такой клетке, и она может в любой момент возобновить процесс образования опухоли.

Изучая эти клетки, ученые выявили у них уникальную способность захватывать экстраклеточные фрагменты ДНК, и если вводить в злокачественную стволовую клетку эти фрагменты через определенный временной промежуток после воздействия химиотерапии, то они не позволяют ей восстановиться, и она погибает.

Эта уязвимость раковых стволовых клеток в определенные периоды своего жизненного цикла и легла в основу технологии "Каранахан", которую ученые также называют "3+1" (первые три дозы препарата, введенного в опухоль, убивают основную массу стволовых раковых клеток, четвертая - уничтожает оставшиеся).

Кроме того, ученые обнаружили две важных особенности этих клеток. Во-первых, у клеток разных видов опухолей жизненный цикл различается, поэтому для каждой надо подбирать свой график введения препарата. А во-вторых, на этот же цикл оказывают влияние и времена года, поэтому летом и зимой временные интервалы также должны быть разными.

Разработанную технологию ученые уже испытали на лабораторных мышах с различными видами раковых опухолей. В итоге, животные, прошедшие курс лечения, прожили на полтора-два года больше, а также смогли принести полноценное потомство.

По словам исследователей, если технологию в дальнейшем опробуют на людях, для каждого пациента нужно будет подбирать индивидуальный график лечения на основе изучения клеток его собственной опухоли.

Ученые также считают, что использование их разработки в сочетании с химиотерапией заметно повысит шансы на выздоровление и полноценную жизнь после курса лечения от разных видов рака.

Ранее российские химики из Казани и Новосибирска создали новый вид наночастиц, способных обнаруживать самые небольшие раковые опухоли, не причиняя вреда организму человека.