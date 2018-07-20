Бывший помощник Трампа создаст собственную криптовалюту

Бывший помощник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон сообщил, что владеет биткоином, а также работает над созданием собственной криптовалюты. Об этом сообщает канал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Мне нравится биткоин. Я владею биткоином", - сказал Бэннон на конференции Delivering Alpha в Нью-Йорке.

Стив Бэннон не раз выступал в поддержку криптовалют и биткоина в частности. Однако он предостерегает инвесторов от необдуманных вложений в различные ICO. По словам бывшего помощника Трампа, большинство ICO - просто катастрофа.

В июне Бэннон сообщил, что провел встречи с хедж-фондами и частными инвесторами, обсудив с ними возможность проведения первичного предложения монет (ICO) для своей компании Bannon & Company.

В марте 2018 года Бэннон заявил, что криптовалюты и блокчейн станут теми технологиями, которые принесут людям истинную свободу.