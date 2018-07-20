Бывший помощник Трампа создаст собственную криптовалюту
Бывший помощник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон сообщил, что владеет биткоином, а также работает над созданием собственной криптовалюты. Об этом сообщает канал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Мне нравится биткоин. Я владею биткоином", - сказал Бэннон на конференции Delivering Alpha в Нью-Йорке.
Стив Бэннон не раз выступал в поддержку криптовалют и биткоина в частности. Однако он предостерегает инвесторов от необдуманных вложений в различные ICO. По словам бывшего помощника Трампа, большинство ICO - просто катастрофа.
В июне Бэннон сообщил, что провел встречи с хедж-фондами и частными инвесторами, обсудив с ними возможность проведения первичного предложения монет (ICO) для своей компании Bannon & Company.
В марте 2018 года Бэннон заявил, что криптовалюты и блокчейн станут теми технологиями, которые принесут людям истинную свободу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
19 Июл. 16:21 12 143
-
19 Июл. 14:09 12 086
-
19 Июл. 10:53 7 500
-
19 Июл. 16:29 6 021
-
19 Июл. 20:24 5 585