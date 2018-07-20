В Турции за связи с "ИГ" задержали дочь экс-главы УФМС Чечни

Пять человек задержаны в Турции по подозрению в связях с террористической группировкой ИГ ("Исламское государство").

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Sabah.

По информации, среди задержанных - дочь экс-главы руководителя УФМС России по Чеченской Республике Асу Дудуркаева. Задержание произошло еще 4 июля в Стамбуле.

В ноябре 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров отправил Дудуркаева в отставку в связи с тем, что его дочь состояла в рядах террористов в Сирии.