Жители деревни спасли попавшего под машину огромного питона - ВИДЕО

На индонезийском острове Сулавеси спасли питона длиной 10 метров, который попал под машину. Видео, снятое одним из очевидцев происшествия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел недалеко от деревни Басокан на юге Сулавеси. Один из местных жителей ехал по шоссе на автомобиле и не сразу заметил гигантскую змею, которая выползла на проезжую часть. Он резко затормозил, но машина все же переехала животное передними колесами и лишь после этого остановилась.

Питон остался жив, но не мог выбраться из-под автомобиля без помощи. На месте происшествия собрались жители Басокана. Несколько мужчин взяли змею за хвост и потянули, но она не шелохнулась. Пришлось заглядывать под машину и подталкивать ее палочкой.

Автор видео утверждает, что в итоге питона благополучно вытащили, после чего отдали специалистам, которые занимаются сохранением популяции змей. Он отмечает, что из-за необычного ДТП проезд по шоссе оказался на время заблокирован.

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