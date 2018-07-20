Украинский самолет едва не разбился в Египте

Украинский транспортный самолет Ан-26 из-за технических неполадок совершил вынужденную посадку на поле возле египетского города Эль-Аламейн. Об этом сообщил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Никто из шести членов экипажа не получил никаких травм. Со здоровьем у них все в порядке", - заявил он, добавив, что летчики после приземления были доставлены в госпиталь и прошли обследование.

Министр уточнил также, что "вынужденная посадка была совершена украинским грузовым самолетом Ан-26 в 50 км от аэропорта города Эль-Аламейна", который расположен на берегу Средиземного моря. Самолет сел на сельскохозяйственное поле.

"Украинский борт направлялся в Эль-Аламейн для дозаправки топливом, но из-за технической неполадки приземлился на подлете к городу", - отметил аль-Масри.

В свою очередь, представитель Вооруженных сил Египта Тамер ар-Рифаи сообщил, что "украинский гражданский самолет направлялся из Украины в Судан", а причиной вынужденной посадки стала "техническая неполадка в двигателях самолета".

Он добавил, что полет Ан-26 отслеживался авиаслужбами страны с момента его вхождения в воздушное пространство Египта, но "посадка самолета была вынужденной".

Ар-Рифаи заверил, что на место посадки, уже прибыла техническая бригада министерства гражданской авиации, которая "выясняет точные причины неисправности и готова приступить к ремонту украинского самолета".

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