Суд Южной Кореи вынес приговор экс-президенту Пак Кын Хе

Суд Южной Кореи приговорил экс-президента Пак Кын Хе к 8 годам заключения за растрату госсредств и вмешательство в партийную деятельность, передает агентство Ренхап.

По решению суда, бывший глава государства приговорена к шести годам заключения за получение средств из бюджета Национального разведывательного агентства южной Кореи, ей также предстоит выплатить штраф в 3,3 миллиарда вон (почти 3 миллиона долларов), сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Приговор также предполагает еще два года заключения за незаконное участие в назначении кандидатов на выборы от правящей в период ее президентства партии.

В апреле 2018 года центральный суд Сеула уже приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь - подругой Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Пак Кын Хе была задержана в апреле 2017 года. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации.