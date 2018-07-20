Армянские группировки терроризируют болгарский город

Очередной инцидент произошел в Пловдиве между армянскими группировками. Об этом сообщает издание Trafficnews, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Неизвестные сожгли грузовой микроавтобус торговца-армянина. Работает он на вещевом рынке "Русский базар". Микроавтобус был новый - всего несколько сотен километров пробега, отмечает издание.

В ноябре 2017 года там же, на "Русском базаре", армяне устроили разборку на ножах. Пострадавший, по фамилии Ованнисян, отказался давать показания против соотечественников.

Камеры наблюдения засняли людей в капюшонах, которые поливают машину горючим. Через несколько часов полицейские задержали четырех армян, но у них было наготове алиби (от соотечественников), а вдобавок - и адвокат.

По словам местных армян, отношения выясняют их этнические группировки. Причем и поножовщину, и поджог устроили одни и те же люди.

"Если и этого дела они не раскроют, в следующий раз им придется расследовать убийство", - говорят местные армяне.

Отношения эти группировки выясняют "по блатным понятиям", отказываясь давать показания в суде и сотрудничать со следствием.

Многие армяне, приехавшие в Болгарию, живут вполне законно, и не хотят, чтобы слово "армянин" означало для болгар мафиозные разборки. Но есть и такие, которые не признают правоохранительную систему в стране, где они живут, отмечает издание.