Мощное извержение вулкана в Гватемале унесло сотни жизней

В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли не менее 125 человек, еще как минимум 300 считаются пропавшими без вести. Об этом пишет Noticias24, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Судебные медики опознали еще четыре тела, обнаруженных в зоне извержения вулкана. Власти объявили ряд населенных пунктов и зон в районе Фуэго опасными для жизни.

Как мы писали, 3 июня в Гватемале произошло самое мощное за последние более чем 40 лет и второе в этом году извержение вулкана Фуэго. Жертвами стихии в первые сутки стали около 25 человек, в том числе трое детей, почти 300 пострадали.

Восьмикилометровый поток раскаленной лавы с густым шлейфом черного дыма и пепла накрыли столицу Гватемалу и другие регионы страны.

Также стало извечтно, что по склонам вулкана стала сходить лава и в связи с этим спасательные работы приостановлены. В Национальном институте сейсмологии и вулканологии отметили, что ширина потоков раскаленной породы составляет 30-40 метров и высотой до 4-5 метров. В итоге ученые порекомендовали объявить тревогу, так как схождение лавы может нарушить движение в окрестностях вулкана.