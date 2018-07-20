Оленёнок стал посетителем московского автосалона - ВИДЕО

Сегодняшний день в московском автосалоне начался с необычного посетителя - с маленького оленёнка, который, видимо, хотел присмотреть себе железного коня. Сотрудники техцентра Кунцево на МКАД сняли "покупателя" на видео, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

На кадрах видно, что испуганное животное мечется между элитными авто, а мужчины безуспешно пытаются его поймать. В какой-то момент один из сотрудников в отчаянии кричит: "Только не "мерседес", - опасаясь за машину. В итоге "Бэмби" на скаку влетает в витрину, разбивает стекло и пускается наутёк. Однако, по словам очевидцев, оленёнок до сих пор не смог найти дорогу домой и бегает по территории техцентра.

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