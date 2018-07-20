В Афганистане талибы атаковали полицейских, есть погибшие

20 июля 2018 14:59

По меньшей мере 12 сотрудников местной полиции погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на севере Афганистана. Сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак, передает Day.Az.

Как сообщает агентство, в четверг вечером талибы совершили атаку на контрольно-пропускной пункт местной полиции.

Представитель полиции Инамуддин Рахмани (Inamuddin Rahmani) подтвердил факт нападения, но не представил точные данные о погибших. По его словам, боевики понесли большие потери, и силам безопасности удалось восстановить контроль над тремя КПП.

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