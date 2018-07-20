Трамп готов ввести пошлины на китайские товары в $500 млрд

20 июля 2018 14:56

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины на товары КНР объемом в $500 млрд. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я готов пойти на $500 млрд", - сказал Трамп.

Отмечается, что за прошедший год импорт китайских товаров в США оценивается в $505,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с намерением США ввести дополнительные пошлины на китайские товары на $200 млрд.

Как стало известно, администрация президента США решила ввести новые пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд. По данным СМИ, Белый дом решил ввести дополнительные пошлины в ответ на действия Китая, который ввел 25%-ые пошлины на импорт американских товаров.

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