В лондонском зоопарке спасли пингвиненка

Пингвиненка спасли в лондонском зоопарке. Смотрители заметили треснувшее яйцо и поспешили отдать его ветеринарам, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Всего за сутки малыша по имени Радуга достали из скорлупы. В ветлечебнице его отогревали и откармливали несколько недель. Пока не пускали к родителям, родственников замещал игрушечный пингвин. Теперь, когда Радуга окреп, его показали публике.

Напомним, пожилой пингвин потерял свою любимую картонную девушку. Из-за тайфуна работники убрали из вольера хрупкую фигуру, которую точно снес бы ураган. Несчастный пингвин так расстроился, что отбился от сородичей и все реже стал выходить к людям.

Также мы писали, что пингвин Адели запрыгнул в лодку экспедиции Австралийской антарктической службы, чтобы "проверить работу" ученых. Научно-исследовательская станция Кейси находится заливе Винсенес на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде.

Когда ученые брали пробы воды, к ним в лодку неожиданно запрыгнул пингвин. Птица изучила обстановку и прогулялась вдоль борта, после чего вернулась в воду.