В лондонском зоопарке спасли пингвиненка
Пингвиненка спасли в лондонском зоопарке. Смотрители заметили треснувшее яйцо и поспешили отдать его ветеринарам, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Всего за сутки малыша по имени Радуга достали из скорлупы. В ветлечебнице его отогревали и откармливали несколько недель. Пока не пускали к родителям, родственников замещал игрушечный пингвин. Теперь, когда Радуга окреп, его показали публике.
Напомним, пожилой пингвин потерял свою любимую картонную девушку. Из-за тайфуна работники убрали из вольера хрупкую фигуру, которую точно снес бы ураган. Несчастный пингвин так расстроился, что отбился от сородичей и все реже стал выходить к людям.
Также мы писали, что пингвин Адели запрыгнул в лодку экспедиции Австралийской антарктической службы, чтобы "проверить работу" ученых. Научно-исследовательская станция Кейси находится заливе Винсенес на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде.
Когда ученые брали пробы воды, к ним в лодку неожиданно запрыгнул пингвин. Птица изучила обстановку и прогулялась вдоль борта, после чего вернулась в воду.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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