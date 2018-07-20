Обезьяна на Бали укусила туриста ради сумки - ВИДЕО

Обезьяна на индонезийском острове Бали пыталась украсть у туриста его сумку после того, как он сфотографировался с ней, а потом укусила путешественника, передает Day.Az со ссылкой на Interfax.ru.

"Туристы путешествовал по Священному лесу обезьян в Убуде на острове Бали, когда одному из них предложили сфотографироваться с животным на плечах. После сделанного снимка обезьяна спустилась на спину туриста и выхватила сумку. Мужчина попытался вернуть имущество, но зверь укусил его", - пишет портал.

Туристу все же удалось отнять сумку, и он спешно покинул это место.

После размещения в интернете ролика, на котором запечатлен инцидент, пользователи стали давать ряд рекомендаций по безопасности, в том числе отметили, что животное проявило агрессию, потому что было голодным.

Лес обезьян в Убуде - маленький заповедник на южной окраине города на острове Бали. Лес также славится священным балийским индуистским храмом обезьян. Заповедник ежемесячно посещает около 10 тыс. туристов.

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