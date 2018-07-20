В Петербурге рабочий спас повисшую на балконе девочку - ВИДЕО

20 июля 2018 16:51

В пресс-службе ГУМЧС Санкт-Петербурга сообщили, что рабочему удалось спасти шестилетнюю девочку, оказавшуюся за ограждением лоджии на девятом этаже десятиэтажного дома. Очевидцам удалось заснять происшествие, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщение об инциденте в доме 4, корпус 2 по улице генерала Симоняка поступило в четверг утром. Сообщалось, что с кровли дома на помощь маленькой девочке пришел мужчина (промышленный альпинист), который спустился к ней по веревке и страховал ребенка, пока сотрудники МЧС взламывали дверь в квартиру.

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В Петербурге рабочий спас повисшую на балконе девочку

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