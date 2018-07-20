Турция и Нидерланды возобновляют дипотношения

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая и нидерландская стороны договорились о нормализации дипломатических отношений.

Об этом министр рассказал Habertürk, передает Day.Az со ссылкой на RT.

"Мы договорились предпринять шаги для нормализации наших отношений с Нидерландами", - указал он.

Отмечается, что Чавушоглу и глава МИД Нидерландов Стеф Блок решили сделать совместное заявление в качестве первого шага.

Также было достигнуто соглашение о назначении послов в кратчайшие сроки.

Дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами разгорелся в марте 2017 года на фоне решения голландских властей запретить выступления турецких политиков в поддержку конституционной реформы в стране.

В феврале 2018 года Нидерланды официально отозвали посла из Анкары.

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