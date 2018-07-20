Трамп обвинил Китай и Евросоюз в манипулировании валютами

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Евросоюз манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки, в отличие от США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Китай, Евросоюз и другие страны манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки, а США поднимают ставку, в то время как доллар становится все сильнее с каждым днем, что лишает нас конкурентных преимуществ", - написал Трамп в Twitter.

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