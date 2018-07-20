В Аргентине произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на севере Аргентины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), передает Day.Az.

Толчки были зафиксированы в 10.24 по времени UTC. Эпицентр землетрясения находился в 22 километрах к юго-востоку от населенного пункта Сунчо Корраль (Suncho Corral). Очаг располагался на глубине 588 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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