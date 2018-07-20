Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
20 июля 2018 18:49 160
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В ходе состоявшегося телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования", - говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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