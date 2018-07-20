Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

20 июля 2018 18:49

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В ходе состоявшегося телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования", - говорится в сообщении.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az