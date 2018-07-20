Стала известна главная цель Евросоюза на переговорах по Brexit

Евросоюз считает своей главной целью на переговорах по Brexit достижение соглашения об условиях отделения Великобритании от ЕС, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье после совета министров 27 остающихся в Евросоюзе стран, который был посвящен "разводу" страны и союза, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наша главная цель сейчас - это завершить соглашение о выходе", - сказал он на пресс-конференции.

При этом ЕК накануне не исключала вероятность того, что соглашения об условиях отделения Великобритании от ЕС не удастся достичь.

Ранее ЕС сообщал, что соглашение об условиях отделения Британии от ЕС должно быть подготовлено уже к середине октября - к саммиту глав государств Евросоюза, чтобы оно успело пройти все процедуры ратификации к дате Brexit - 29 марта 2019 года. К этому соглашению предлагается прикрепить политическую декларацию по структуре будущих отношений. Переговоры о конкретике этих отношений планируется начать лишь после выхода Великобритании из ЕС.

Как сообщил журналистам в четверг источник в ЕС, знакомый с вопросом, Евросоюз по-прежнему надеется на достижение с Великобританией соглашения об условиях ее выхода, но нужно подготовиться и к возможной ситуации, когда такой договор не будет заключен.