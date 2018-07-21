Как американка обманом заставила посторонних людей целый месяц заботиться о себе

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет историю о том, как одна американка обманом заставила совершенно посторонних людей целый месяц заботиться о себе.

Уайт познакомилась с Линдой и Стивом Эванс через общего друга в начале июня нынешнего года. Супружеская чета заявила, что они взяли ее к себе домой, потому что 26-летняя аферистка сказала им, что у нее нет места, где она могла бы спокойно провести оставшиеся дни своей жизни.

"Всю ночь она стонала и кричала, а я массировала ей ноги, - рассказала Линда Эванс в интервью NBC Philadelphia. - Каждый день был таким, будто это был последний день ее жизни.

Супруги рассказали, что они потратили на нее почти тысячу долларов в течение пяти недель, которые она провела в их доме.

Родственники Эвансов заподозрили неладное и обратились в полицию, которая начала расследование.

В ходе расследования, сообщила полиция городка Эгг- Харбор, удалось установить, что Уайт неоднократно притворялась другим человеком, чтобы продолжать свою мошенническую деятельность. Согласно полицейским отчетам, она даже изображала по телефону медсестру из хосписа, в котором якобы лежала.

Полиция утверждает, что Уайт использовала подобную тактику в других случаях в Пенсильвании и Нью-Джерси, но ей никогда прежде не предъявляли обвинения в преступлении.

"Каждый раз она злоупотребляла симпатией и состраданием других людей, получая от обманутых услуги и товары", - говорится в отчете полиции Эгг-Харбора.

"Я была потрясена, полностью шокирована до глубины души, - рассказала Линда Эванс в интервью NBC Philadelphia. - Дело в том, что я полюбила девушку, которой на самом деле не существовало, и отдавала ей все, что было в моих силах".

Уайт было предъявлено обвинение в краже и мошенничестве. "Ей на самом деле нужна помощь, причем очень серьезная помощь", - сказала Линда Эванс.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook