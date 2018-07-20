В США открыли ранее неизвестный вид динозавра
20 июля 2018 20:36 145
Американские палеонтологи сообщили об открытии ранее неизвестного вида динозавров. Об этом сообщает Youtube-канал Музея естественной истории штата Юта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Новый вид получил название Akainacephalus johnsoni (Акайноцефал джонсони - Прим. ред.). Динозавр принадлежал к инфраотряду анкилозавров - мощных ящеров, покрытых крепкими костяными панцирями с булавообразными окончаниями хвостов.
Исследователи отмечают, что им посчастливилось найти большую часть скелета доисторического животного, что в палеонтологии встречается довольно редко.
Останки были обнаружены в 2008 году, однако полностью подготовить их к музейной экспозиции и выяснить, что они принадлежат ранее неизвестному виду, удалось только сейчас.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
19:32