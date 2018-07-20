Житель России забил мужчину насмерть за то, что тот не отвечал на звонки

Житель Мордовии проведет 9 лет в колонии особого режима за избиение до смерти односельчанина, не отвечавшего на его телефонные звонки, сообщает следственное управление СК РФ по республике, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Следствием и судом установлено, что 22 февраля 2018 года в селе Жуково Торбеевского района в ходе возникшей из-за малозначительного повода ссоры осужденный избил 42-летнего мужчину, нанеся ему удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове. Спустя два дня пострадавший скончался от полученных телесных повреждений.

"После задержания мужчина пояснил следователю, что ссора между ним и потерпевшим возникла из-за того, что последний не отвечал на телефонные звонки. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сообщает СУСК.