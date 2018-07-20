Армия Израиля заявила о крупной атаке на сектор Газа

ВВС Израиля начали "широкомасштабную" атаку на объекты ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что атака была предпринята в ответ на "жестокий обстрел" израильских солдат. В настоящее время налет продолжается в "различных локациях".

В пресс-службе армии подчеркнули, что ХАМАС первым выбрал "эскалацию ситуации с безопасностью" и понесет ответственность за свои действия.

"Войска Армии обороны Израиля находятся в боевой готовности и будут продолжать действовать в целях обеспечения безопасности граждан страны", - отмечается в сообщении.