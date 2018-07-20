Помпео обвинил Северную Корею в контрабанде нефтепродуктов
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР занимается контрабандой нефтепродуктов и угля в обход санкций ООН, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Санкции имеют ключевое значение для денуклеаризации КНДР, заявил Помпео
"Сейчас Северная Корея занимается незаконной контрабандой нефтепродуктов в страну в объемах, которые существенно превышают квоты, установленные ООН", - сказал он.
По его словам, это в основном происходит путем перекачки с судна на судно.
В этой связи Помпео напомнил, что страны-члены ООН обязались предотвращать подобную деятельность.
"Мы должны также заняться другими способами обхода санкций, включая контрабанду угля морем, контрабанду через наземную границу и присутствие северокорейских рабочих в некоторых странах", - сказал Помпео журналистам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!