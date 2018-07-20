Израиль засек пуски трех ракет из сектора Газа

20 июля 2018 22:24

Израильские военные засекли пуски трех ракет из сектора Газа и перехватили две из них, сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

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Ракетный обстрел приграничных районов израильского юга произошел после начала массированных авиаударов по объектам палестинских боевиков.

"Три пуска зафиксированы из сектора Газа по Израилю. Система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила два из них", - сказано в пресс-релизе.

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