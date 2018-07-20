В Киеве в результате ДТП с тремя автомобилями заживо сгорела целая семья - ФОТО
В Киеве на Старообуховской трассе в результате ДТП загорелись три автомобиля, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В результате аварии погибли три человека, еще двое пострадали.
Как сообщили в соцсетях, от сильнейшего удара вспыхнули два автомоибля, в одном из них сгорела семья.
Установлено, что водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.
В салоне одной из машин погибла семья и несовершеннолетний ребенок. Еще двое пострадавших в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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