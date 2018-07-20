В Киеве в результате ДТП с тремя автомобилями заживо сгорела целая семья - ФОТО

20 июля 2018 23:17

В Киеве на Старообуховской трассе в результате ДТП загорелись три автомобиля, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В результате аварии погибли три человека, еще двое пострадали.

Как сообщили в соцсетях, от сильнейшего удара вспыхнули два автомоибля, в одном из них сгорела семья.

Установлено, что водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В салоне одной из машин погибла семья и несовершеннолетний ребенок. Еще двое пострадавших в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az