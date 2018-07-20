Нападение на пост ДПС в Дагестане: погибли полицейские

23:56

Число погибших при нападении на наряд ДПС в Дагестане увеличилось до двух: раненый полицейский скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, передает Day.Az.

Неизвестные напали на наряд ДПС в дагестанском Кизилюрте в пятницу вечером. Погиб один полицейский, еще один был ранен.

"Полицейский, получивший тяжелые ранения, скончался, число погибших увеличилось до двух", - сказал собеседник агентства.

Нападавших ищут. Официальный комментарий правоохранительных органов Дагестана агентству пока получить не удалось.

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23:40

Один полицейский погиб, еще один тяжело ранен в результате нападения на наряд ДПС в дагестанском Кизилюрте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, передает Day.Az.

"Неизвестные на трассе около города Кизилюрт напали на наряд ДПС, в результате перестрелки один полицейский погиб, другой получил тяжелые ранения", - сказал собеседник агентства.

Нападавших ищут.

Официальный комментарий правоохранительных органов Дагестана пока получить не удалось.