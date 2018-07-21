Марадона будет жить в Минске в доме за $20 млн

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона будет жить в Минске в особняке за $20 млн, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Clarin, рядом с домом есть аэродром для частного самолета, на котором аргентинец будет летать в Брест.

Особняк состоит из семи комнат, а в распоряжении бывшего футболиста будут 11 сотрудников.