Марадона будет жить в Минске в доме за $20 млн

21 июля 2018 00:05

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона будет жить в Минске в особняке за $20 млн, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Clarin, рядом с домом есть аэродром для частного самолета, на котором аргентинец будет летать в Брест.

Особняк состоит из семи комнат, а в распоряжении бывшего футболиста будут 11 сотрудников.

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