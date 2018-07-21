Марадона будет жить в Минске в доме за $20 млн
21 июля 2018 00:05 183
Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона будет жить в Минске в особняке за $20 млн, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Clarin, рядом с домом есть аэродром для частного самолета, на котором аргентинец будет летать в Брест.
Особняк состоит из семи комнат, а в распоряжении бывшего футболиста будут 11 сотрудников.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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