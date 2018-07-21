Тайсон – о похищении матери: "Никогда не думали, что с нами может случиться подобное"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон на своей странице в Instagram прокомментировал похижении его матери Розангелы в Бразилии. К счастью, женщина уже освобождена, а все злоумышленники задержаны, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По сообщениям бразильских СМИ, утром 16 июля похититель поджидал женщину в белой машине, припаркованной возле дома Розангелы. Он вылез из машины с букетом цветов, когда Розангела вышла на улицу и сказал, что это ей подарок. Воспользовавшись потерей бдительности, мужчина бросил мать футболиста в багажник машины и скрылся.

"Мы все еще напуганы, никогда не думали, что однажды с нами может случиться подобное, это казалось невероятным... но, к сожалению, случилось. Слава Богу, с моей матерью все хорошо! Ей до сих пор страшно, но физически она здорова.

Я хотел бы поблагодарить всех за добрые поддержку! А также поблагодарить за отличную работу полицию и военных, вы были эффективны и действовали очень быстро, без вашей работы я не знаю, что бы случилось. Спасибо вам больше от всего сердца", - написал бразилец.

Напомним, что во время чемпионата мира по футболу в Нигерии похитили отца капитана сборной страны Джона Оби Микела и отпустили его за выкуп. Злоумышленники не причинили Микелу-старшему вреда - они наставили на него оружие и заставили идти босиком около пяти километров под проливным дождем. Выкуп составил 10 миллионов найр (около 24 тысяч долларов).