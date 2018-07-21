В Мексике убили третьего за сутки чиновника

Избранный мэр города Буэнависта в штате Мичоакан убит в пятницу в Мексике, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Excelsior, Элисео Дельгадо был расстрелян неизвестными прямо напротив входа в здание городской администрации. Погибший стал мэром от коалиции "Вместе сделаем историю" будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Дельгадо стал третьим чиновником, убитым в Мексике только за пятницу. Ранее в тот же день были расстреляны городской советник от партии "Морена" города Тлакепаке (штат Халиско) и комиссар по общественным владениям поселка Сан-Мигель-Чималапас (штат Оахака).

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. Только за время предвыборной кампании были убиты более 520 политиков и государственных служащих. Победитель недавних президентских выборов Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже заявил, что намерен изменить вектор борьбы с преступностью с силового на социальный, пытаясь разрешить проблемы, которые вызывают насилие.