Нидерланды приостановили проект в Никарагуа из-за нарушений прав человека

Правительство Нидерландов приняло решение на два месяца приостановить реализацию проекта по строительству госпиталя в Никарагуа из-за нарушений прав человека в ходе протестов в этой стране, коммюнике официальной Гааги приводит латиноамериканский портал Prensa, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Никарагуа с апреля идут массовые протесты против правительства Даниэля Ортеги, которые уже унесли жизни более чем 350 человек.

"В связи с серьезными нарушениями прав человека, совершенными чиновниками правительства и полуполицейскими группами, правительство королевства Нидерландов приостановило сотрудничество с правительством Никарагуа в части строительства госпиталя в городе Бильви. Это решение также принято в связи с жалобами на препятствование и серьезное отставание в оказании медицинской помощи манифестантам в Никарагуа. Голландский взнос в строительство в сумме 18,4 миллиона евро замораживается на два месяца", - приводит портал Nacion текст коммюнике.

Ранее США отозвали визы у 21 чиновника из Никарагуа в связи с нарушением прав человека и коррупцией. Кроме того, Вашингтон расширил "список Магнитского", внеся в него трех представителей Никарагуа. Включение в "список Магнитского" означает, что с этого момента любые активы этих лиц, находящиеся в юрисдикции США, будут заблокированы, а физическим и юридическим лицам США будет запрещено заключать с ними сделки.