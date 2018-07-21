Роналду озвучил свою главную цель в «Ювентусе»

Нападающий Криштиану Роналду рассказал о своей мотивации при переходе в "Ювентус", передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Португалец отметил свою радость после осуществления трансфера, а также озвучил главную цель в туринском клубе.

"Я подписал с "Ювентусом" контракт на четыре года. Я очень счастлив и доволен, ведь это один из величайших клубов в истории.

Это прекрасно, что я могу здесь играть. Я надеюсь хорошо стартовать и достичь своих целей. Моя главная цель - сделать итальянских фанатов счастливыми", - приводит слова футболиста Football Italia.

33-летний Роналду этим летом перешел из мадридского "Реала" в стан "старой синьоры" за €112 млн.