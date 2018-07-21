Samsung начал принимать криптовалюты

21 июля 2018 07:41

Торговые площадки южнокорейского гиганта Samsung в Литве, Латвии и Эстонии начали принимать криптовалюты в качестве метода оплаты. Процессинговую поддержку компании обеспечивает децентрализованная платежная система CopPay, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Помимо биткоина, расплатиться за технику Samsung можно с помощью Ethereum, Dash, Nem, Steem, Litecoin и Ripple. Пока что воспользоваться такой возможностью могут только жители Таллина, Риги, Вильнюса и Каунаса.

Напомним, в январе стало известно, что Samsung начал производство чипов для ASIC-майнеров. В I квартале 2018 года за счет продажи оборудования для майнинга компания увеличила операционную прибыль на 58%.

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