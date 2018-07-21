В Сингапуре хакеры похитили данные 1,5 млн пациентов, в том числе премьера
21 июля 2018 07:48 188
В Сингапуре в результате кибератаки украдены личные данные полутора миллиона человек, в том числе и премьер-министра, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Согласно сообщению, хакерами была взломана база данных нескольких больниц и украдена информация о пациентах, обращавшихся к врачам в период с марта 2015 года по июль нынешнего. В их числе - и премьер-министр страны.
Власти назвали инцидент самым серьезным взломом баз персональных данных.
"Исследования Агентства кибербезопасности Сингапура и Интегрированной информационной системы здравоохранения подтвердили, что это преднамеренная, целенаправленная и хорошо спланированная кибератака", - говорится в заявлении правительства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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