В РФ медведей могут признать "стратегическим ресурсом"

В России ФСБ предложила внести в перечень стратегически важных товаров и ресурсов бурых и гималайских медведей, а также кабаргу. Об этом пишет Life.ru, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Цель такого предложения - защитить животных от браконьеров, которые убивают их ради продажи за рубеж. Так, за два года численность бурых медведей в России сократилась на 36%. Спецслужба РФ предлагает наказывать за контрабанду медведей и кабарги как за контрабанду оружия и культурных ценностей.

Отметим, что сейчас в списке стратегически важных ресурсов России находятся, в частности, янтарь, драгоценные камни и пушнина.