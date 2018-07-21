В РФ медведей могут признать "стратегическим ресурсом"
21 июля 2018 07:57 185
В России ФСБ предложила внести в перечень стратегически важных товаров и ресурсов бурых и гималайских медведей, а также кабаргу. Об этом пишет Life.ru, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Цель такого предложения - защитить животных от браконьеров, которые убивают их ради продажи за рубеж. Так, за два года численность бурых медведей в России сократилась на 36%. Спецслужба РФ предлагает наказывать за контрабанду медведей и кабарги как за контрабанду оружия и культурных ценностей.
Отметим, что сейчас в списке стратегически важных ресурсов России находятся, в частности, янтарь, драгоценные камни и пушнина.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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