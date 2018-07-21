Трамп хочет наказания для игроков Национальной футбольной лиги

Президент США Дональд Трамп призвал руководство Национальной футбольной лиги (НФЛ) наказать игроков, которые в знак протеста против притеснений темнокожих в США становятся на колено во время национального гимна. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как написал американский лидер в своем твиттере, НФЛ, по его мнению, должна дисквалифицировать спортсменов.

"Не могу поверить, что продолжаются дебаты вокруг исполнения гимна США на матчах НФЛ. Разве не прописано в контракте, что игроки должны стоять по стойке "смирно" и держать руку на сердце во время исполнения гимна? Комиссионер НФЛ, который зарабатывает $40 млн, должен сделать заявление. В первый раз встал на колени - пропускаешь матч, во второй раз - пропускаешь весь сезон и не получаешь зарплату", - гласит обращение президента.

В прошлом году квотербек клуба "Сан-Франциско" Колин Каперник отказался перед игрой стоя слушать национальный гимн США. Он преклонил колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению. Впоследствии многие игроки НФЛ повторили поступок Каперника.