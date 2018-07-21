Актер Марк Уолберг решил торговать машинами Chevrolet

Актер Марк Уолберг, известный по ролям в фильмах "Ограбление по-итальянски" и "Трансформеры: Эпоха истребления", станет продавцом автомобилей Chevrolet. Совместно с известным мичиганским автодилером Джейем Фельдманом он откроет дилерский центр Mark Wahlberg Chevrolet в городе Колумбус. Об этом сообщает MLive, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я постоянно ищу новые возможности использовать личный бренд и заниматься бизнесом, который мне интересен, - говорит Уолберг. - Я люблю машины, поэтому решил воспользоваться возможностью поработать с Джейем и представлять такую культовую марку, как Chevrolet".

Ранее Уолберг уже попробовал себя в ресторанном бизнесе, открыв сеть закусочных Wahlburgers, и телевизионных реалити-шоу, став продюсером Breaking Boston, а также в спорт: в 2013 году актер приобрел долю в команде по крикету Barbados Tridents.