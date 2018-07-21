Избранный президент Мексики отказался участвовать в саммите Тихоокеанского альянса
21 июля 2018 08:22 195
Андрес Мануэль Лопес Обрадор, победивший по итогам выборов президента Мексики, отказался от участия в саммите Тихоокеанского альянса. Об этом сообщает Excelsior, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, он не станет принимать участие в саммите из-за проблем с оформлением документа, который подтверждает его статус избранного президента Мексики.
Он также добавил, что без данного документа у него нет права принимать участие в саммите Тихоокеанского альянса.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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